Na tarde de segunda-feira (05/01/2026), por volta das 18h, equipes da ROTAM realizaram o cumprimento de um mandado de prisão no Bairro Vila Toyoqui, em Wenceslau Braz.

A ação ocorreu durante patrulhamento, após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência sobre movimentação suspeita em uma residência, além da possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. No local, quatro pessoas foram abordadas.

Após consulta aos sistemas oficiais, foi confirmado um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Wenceslau Braz, em razão de regressão cautelar. Diante disso, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que teve seus direitos constitucionais informados.

Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado com os demais abordados ou nas imediações, sendo localizados apenas vestígios de embalagens. As outras pessoas foram orientadas e liberadas no local.

O preso foi encaminhado para exame de integridade física e, posteriormente, entregue ao Departamento Penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.