A Polícia Militar do Paraná realizou o cumprimento de um mandado de prisão na tarde desta sexta-feira (13) no município de São José da Boa Vista.

Durante patrulhamento nas proximidades da Vila Centenário, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, mudou bruscamente de direção e passou a caminhar rapidamente, demonstrando comportamento suspeito. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, após a identificação e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o abordado, expedido pelo Poder Judiciário.

O indivíduo foi informado sobre a ordem judicial e teve seus direitos garantidos. Em seguida, foi encaminhado ao hospital para realização de exame de integridade física e, posteriormente, entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.