Na noite desta sexta feira (13), a Polícia Militar recuperou um trator que havia sido furtado na região do Norte Pioneiro do Paraná. A ação ocorreu no município de Tomazina, após informações que indicavam o possível local onde o veículo estaria escondido.

De acordo com a Polícia Militar, o furto havia sido registrado anteriormente na cidade de Quatiguá. O trator, um Massey Ferguson 290, de cor vermelha, foi localizado após o solicitante informar que havia visto o veículo escondido em meio a uma plantação próxima ao acesso da rodovia PR-272.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local indicado e realizou buscas na área, conseguindo localizar o trator. Após contato com a autoridade policial para orientações sobre os procedimentos, o veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Pelotão da Polícia Militar de Tomazina.

O trator permanecerá no local até a conclusão dos trâmites legais para posterior devolução ao proprietário. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações para apurar as circunstâncias do furto.