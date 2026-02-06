Durante patrulhamento, os policiais notaram uma motocicleta produzindo ruído excessivo em razão do escapamento, além de apresentar placa danificada. Diante das irregularidades, foi realizada a abordagem do condutor. Em consulta aos sistemas, constatou-se que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Na verificação detalhada do veículo, os agentes identificaram divergência entre o número do motor e os dados constantes no documento da motocicleta, indicando possível adulteração. Diante do fato, a motocicleta foi apreendida e, juntamente com o condutor, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O condutor foi levado ao pronto-socorro para realização de exame de integridade física e recebeu as orientações legais. O caso segue sob apuração da autoridade policial competente.