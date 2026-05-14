A Polícia Militar realizou, na manhã de terça-feira (12), uma apreensão de entorpecentes durante ação no município de Jacarezinho. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30, após denúncia anônima informando sobre possível comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua de Acesso ao Aeroporto.

De acordo com a corporação, as informações indicavam que um adolescente estaria utilizando uma pochete preta para armazenar entorpecentes e realizando a venda por meio do portão lateral do imóvel.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito, de 16 anos, 34 porções de crack embaladas e prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie. Ainda conforme a equipe policial, notificações recebidas no aparelho celular do adolescente continham conversas relacionadas ao tráfico de drogas.

Com apoio da equipe de operações com cães, foram realizadas buscas no interior da residência. Nenhum outro entorpecente foi encontrado no imóvel. No entanto, no telhado externo da casa, os policiais localizaram embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de drogas e uma lâmina de barbear com resíduos de substância entorpecente.

Também foi apreendido um segundo aparelho celular, bloqueado e sem chip. Segundo relato do adolescente aos policiais, o aparelho teria sido obtido por meio de troca por pedras de crack.

A mãe do adolescente compareceu ao local durante a ocorrência e foi informada sobre os fatos. O jovem foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à sede da 1ª Companhia da Polícia Militar de Jacarezinho. Em seguida, ele e os materiais apreendidos foram entregues à 12ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.

Entre os materiais apreendidos estão 34 porções de crack, R$ 51 em dinheiro, dois aparelhos celulares, embalagens utilizadas no preparo da droga e uma lâmina com vestígios de entorpecente. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.