Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no início da tarde desta quarta-feira (13), na rodovia PR-218, no trecho que liga os municípios de Joaquim Távora e Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná.

A ocorrência foi registrada por volta das 12h30, na altura do km 32 da rodovia estadual, e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG Fan 125 e uma caminhonete Fiat Strada.

Segundo informações apuradas no local, a motocicleta trafegava no sentido Carlópolis–Joaquim Távora quando foi atingida pela caminhonete, que atravessava a pista no momento do acidente.

O motociclista, de 39 anos, sofreu ferimentos considerados moderados. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Lincoln Graça, em Joaquim Távora, para avaliação médica e cuidados complementares.

Já o motorista da Fiat Strada, de 32 anos, não sofreu ferimentos.

O teste do bafômetro realizado pela equipe policial apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, os dois veículos estavam com a documentação regularizada e foram liberados aos responsáveis ainda no local da ocorrência.

A Polícia Civil também foi informada sobre o acidente, porém não houve necessidade de realização de perícia técnica nos veículos envolvidos.