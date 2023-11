Um carro ficou destruído após bater contra um poste nesta manhã de quarta-feira (15), na marginal da PR-445, em Londrina, no norte do Paraná. O motorista dormiu no volante enquanto voltava da casa de um amigo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O motorista, de 38 anos, ficou ferido, mas conseguiu sair do veículo sozinho, e deitar na calçada para esperar a chegada dos socorristas. A vitima foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

A colisão foi do lado do passageiro, mas nenhuma outra pessoa estava dentro do carro. O homem ficou consciente durante o atendimento.