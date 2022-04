Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão tombou e pegou fogo na BR-116 em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no fim da manhã deste sábado (23). Ele levava uma carga de desodorantes, o que gerou as explosões dos frascos de aerossóis. Além de explosões maiores por causa do conteúdo dos produtos, os frascos também iam sendo arremessados a metros de distância, conforme eram atingidos pelas chamas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o tombamento foi numa curva do quilômetro 29, na pista sentido São Paulo. O trânsito precisou ser totalmente interditado também na pista sentido sul, para facilitar a chegada do Corpo de Bombeiros. Mas tão logo a equipe chegou, a pista sul foi liberada.

Apenas a pista norte ficou bloqueada para o trabalho de contenção do fogo. Na praça de pedágio, o trânsito também foi controlado para evitar fila em locais críticos. O caminhão incendiado ficou completamente destruído. Ainda não se sabe a causa do tombamento.

Apesar da gravidade, ninguém se machucou. O caminhão ficou completamente destruído.