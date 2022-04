Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O dono de uma distribuidora de bebidas foi morto a tiros na noite de sexta-feira (22), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu no bairro Costeira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a tarde o empresário havia se negado a vender fiado para um cliente. À noite, o cliente voltou ao local com o mesmo pedido. Após a negativa do empresário, o homem atirou várias vezes contra ele.

A PM foi acionada até o local. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não tinha sido localizado.