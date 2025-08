Um acidente foi registrado na tarde deste domingo, 3 de agosto de 2025, na rodovia PR-151, no quilômetro 291+500 metros, entre os municípios de Castro e Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. O caso envolveu um veículo Fiat Toro Volcano AT9 D4, com placas de Castro.

Perda de controle e capotamento

De acordo com informações apuradas no local, o condutor do automóvel, identificado como J.L.B., de 30 anos, trafegava no sentido Castro–Carambeí quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e acabou capotando. O acidente ocorreu em um trecho de pista simples, e não houve envolvimento de outros veículos.

Ferimentos leves e atendimento no local

Apesar da gravidade do capotamento, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi prontamente atendido por equipes de socorro que se deslocaram até o local e não precisou ser encaminhado ao hospital. O estado de saúde do condutor é estável.

Danos materiais e impacto no tráfego

O Fiat Toro teve danos materiais significativos, especialmente na parte superior e lateral da carroceria. O veículo foi removido do local após a realização dos procedimentos de praxe pelas autoridades competentes. O trânsito na região apresentou lentidão momentânea, mas foi normalizado após a retirada do automóvel.

Investigação e segurança viária

A Polícia Rodoviária Estadual esteve presente para registrar a ocorrência e orientar os motoristas que passavam pelo trecho. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas há suspeita de que fatores como velocidade incompatível ou condições da pista possam ter contribuído para o capotamento.

Este é mais um alerta para os condutores que trafegam pela PR-151, uma das principais vias da região, reforçando a importância da atenção redobrada e do respeito aos limites de velocidade para evitar acidentes.