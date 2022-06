A jovem que morreu em um acidente entre um trator e uma motocicleta foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) Ingrid Caroline Florencio, de 20 anos, era frentista de posto de combustível e estava na garupa de uma moto que foi atingida por um trator quando a máquina fazia uma manobra.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (31), em Curitiba, na região de duplicação da Rodovia dos Minérios. O marido da vítima era quem conduzia a moto. O homem não se feriu, já a companheira morreu no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Delitos de Trânsito.

Homenagens

“Palavras pra descrever o que estou sentindo, a mulher e mãe incrível que você era, que você esteja aí com Deus cuidando das suas pequenas, elas vão lembrar de você onde quer que esteja, obrigada por tanto minha linda, vai com Deus”, disse uma amiga de Ingrid no Facebook.