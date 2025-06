Na tarde desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná deu início à operação SINERGIA, uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, visando intensificar o combate à criminalidade em todo o estado. Com lançamento às 17h e previsão de encerramento às 23h, a operação mobilizou forças de segurança em diversas regiões do estado.

Reforço na segurança e integração das forças policiais

Em municípios estratégicos da região do 2º Batalhão de Polícia Militar, como Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, Wenceslau Braz e Ibaiti, policiais militares e civis atuaram de forma coordenada para ampliar a presença ostensiva e realizar abordagens em pontos críticos.

A operação contou com patrulhamento reforçado, bloqueios de trânsito, fiscalizações de veículos e pessoas, além de saturação de áreas previamente mapeadas por meio de análises estatísticas e inteligência policial. O levantamento das áreas mais vulneráveis foi realizado pela Diretoria de Inteligência, permitindo uma atuação focalizada nos chamados pontos quentes “Hotspots”,locais de maior incidência criminal. O objetivo foi coibir práticas criminosas e garantir a segurança da população.

Cumprimento de mandados e ações estratégicas

Além do policiamento ostensivo, a operação envolveu o cumprimento de mandados judiciais expedidos com base em investigações da Polícia Civil, visando a prisão de suspeitos e a aplicação de medidas cautelares.

A importância da atuação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil

O trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil é essencial para o sucesso da operação SINERGIA. Enquanto a Polícia Militar exerce um papel fundamental na prevenção e presença ostensiva, desestimulando a criminalidade com patrulhamentos e bloqueios, a Polícia Civil atua na investigação e na execução de mandados judiciais, garantindo que suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

Essa integração entre as forças policiais fortalece a capacidade de resposta do Estado à criminalidade, proporcionando uma ação mais eficiente, coordenada e estratégica. Além disso, ao unir inteligência policial com ações táticas em campo, a operação SINERGIA garante que os recursos sejam otimizados e os resultados potencializados, oferecendo maior segurança à população.

Impacto esperado na comunidade

A expectativa das forças de segurança é que a operação proporcione maior sensação de segurança à população, reduzindo ocorrências criminosas e fortalecendo a presença policial nas áreas urbanas, rodovias e estradas rurais. Além disso, a iniciativa busca desestimular atividades ilícitas e ampliar a fiscalização de indivíduos em situação de fundada suspeita.

Com essa ação coordenada, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná reforça seu compromisso com a proteção da comunidade e a eficiência das estratégias de combate ao crime, demonstrando que a integração das forças policiais é fundamental para garantir a ordem e a tranquilidade no estado.

