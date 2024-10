Uma mulher foi espancada em frente a um comitê político após o resultado das eleições no município de Fazenda Rio Grande, na noite do último domingo (6). Um vídeo gravado por testemunhas registrou as agressões.

Nas imagens, é possível ver que a vítima é atingida por vários chutes desferidos por duas mulheres e um homem. Mesmo caída, a mulher ainda é agredida.

De acordo com a imprensa, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DA0_cEPuGXw/?igsh=MTNkcDcwMDZnamd2bQ==