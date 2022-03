Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corpo encontrado boiando no mar de Guaratuba, no Litoral do Paraná, na última quinta-feira (24), é da paranaense Maria Marta Badluk Berger, de 44 anos, moradora de Irati, na Região Central do Paraná. A vítima foi identificada por meio de perícia necropapiloscopica, exame que faz a comparação das impressões digitais.

Maria Marta Badluk Berger foi encontrada morta no litoral (Reprodução Redes Sociais)

A família procurava por Maria Marta desde a madrugada da última quinta-feira, quando ela saiu de casa. Segundo relatos de familiares, a vítima sofria de depressão e tomava remédios controlados.

“Saiu de casa sem levar documentos, sem a bolsa, sem os óculos que ela usava, nem os remédios controlados que são muito nescessários para ela, pois ela tem depressão e é transplantada de rim (o que requer muitos cuidados)”, dizia um apelo nas redes sociais.

Corpo encontrado no mar em Guaratuba

O corpo de Maria Marta foi encontrado foi encontrado boiando na praia do Brejatuba, em Guaratuba. Ele foi avistado próximo das pedras por populares, em uma região que não seria protegida por guarda-vidas.

A vítima foi resgatada e transportada até a areia sobre uma prancha de stand up paddle. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a tentar manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Perícia

Para fazer a perícia houve uma coleta das impressões digitais. Posteriormente, foi realizado o confronto do material com dados cadastrais armazenados, que resultou no reconhecimento do corpo da vítima.