Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O acidente com ônibus de turismo registrado na madrugada desta segunda-feira (25), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, aconteceu na altura do km 30, na BR-116. O veículo seguia de São Paulo em direção a Curitiba quando perdeu o controle na região da represa do Capivari e tombou em uma ribanceira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou 53 passageiros estavam no ônibus, sendo que vários tiveram ferimentos leves e lesões, um foi socorrido em estado grave e um óbito foi confirmado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho permanecem atendendo vítimas nesta manhã.

A pista sentido Curitiba está totalmente interditada para o atendimento da ocorrência. Segundo a Arteris, a fila passa dos 4 km.