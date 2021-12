Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da manhã desta terça-feira, às 6h, duas pessoas foram assassinadas a tiros em Tamarana, norte do Paraná. As vítimas são pai e filho. O homem tinha 47 anos e o jovem, 16. O crime aconteceu em uma região de chácaras.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), os assassinos encapuzados invadiram a residência e foram até os quartos em que ambos estavam. Ainda de acordo com a PM, o crime pode se tratar de uma vingança.

O homem de 47 anos morto nesta manhã (14) respondia por um homicídio na mesma região, registrado em abril deste ano.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) estão no local. Está proibida a aproximação.