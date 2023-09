Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um capotamento no início da manhã desta quinta-feira (21), no noroeste do Paraná, deixou uma mulher morta.

Alessandra Aparecida Gonçalves, 43 anos, conduzia o veículo pela PR-546, em Floresta, sentido Itambé, quando capotou o veículo na rodovia.

Com o impacto do acidente, ela foi ejetada para fora do carro e morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não usava cinto de segurança.

O Samu Aéreo também foi acionado. Socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local do acidente.

Conforme apuração no local, Alessandra havia se mudado há pouco tempo para Maringá e era professora. Ela deixa duas filhas.