A Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu cumpriu nesta quarta-feira (20) um mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de participar de um grupo criminoso que aplica golpes milionários em fiéis.

O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal do Distrito Federal e foi cumprido por uma parceria entre as polícias do Paraná e da capital federal. Na ação, foram apreendidos documentos, contratos e aparelhos celulares.

Segundo a investigação, o grupo criminoso é composto por mais de 200 pessoas, com a participação de lideranças religiosas. A Polícia Civil afirma que esse pode ser um dos maiores golpes do Brasil, que movimentou R$176 milhões em cinco anos.