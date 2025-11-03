Polícia Militar realizou o cumprimento de mandado de prisão na cidade Carlópolis.

A equipe recebeu informações de que um indivíduo com mandado em aberto estaria transitando em um veículo na região. Diligências foram iniciadas e o veículo foi localizado, sendo confirmada a identidade do suspeito.

Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. O indivíduo foi informado sobre o mandado, teve seus direitos garantidos e conduzido até o hospital para laudo de integridade física, sendo posteriormente encaminhado ao Depen para os procedimentos legais cabíveis.