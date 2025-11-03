Uma mulher de 36 anos ficou presa nas ferragens após uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (03), na PR-431, nas proximidades da entrada de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná.

O acidente ocorreu pouco depois das 7h e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, que realizou o desencarceramento da vítima. Segundo informações da corporação, havia suspeita de fratura no membro inferior esquerdo.

Após o resgate, a mulher foi atendida pela equipe Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro de Ribeirão Claro.

Durante o atendimento, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interrompido, sendo liberado após a retirada dos veículos e a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Assista o vídeo 👇🏻

https://www.instagram.com/reel/DQmYCKXDXF7/?igsh=ang0N2Y5dDJiNGI5