Na noite desta sexta-feira (31), a equipe RPA da Polícia Militar realizou uma operação de fiscalização de trânsito na cidade de Siqueira Campos.

Durante a ação, foram realizados testes Etilômetricos para averiguar possíveis casos de condução sob influência de álcool, com o objetivo de garantir a segurança viária e prevenir acidentes.

A operação transcorreu de forma tranquila, com abordagens preventivas e educativas, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a ordem pública e o bem-estar dos cidadãos.