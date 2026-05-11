A Polícia Militar efetuou a prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de 8 de maio de 2026, em Ribeirão do Pinhal.

Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um indivíduo em conversa com outro suspeito. Ao receber voz de abordagem, o homem fugiu para dentro da residência, sendo contido em seguida.

Os policiais realizaram busca na casa e localizaram, sob o colchão, uma porção de substância análoga à maconha já fracionada para venda, além de dinheiro em cédulas diversas. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos.

O suspeito admitiu ter se mudado recentemente para a cidade com a finalidade de comercializar entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, juntamente com os objetos apreendidos, para as providências legais.