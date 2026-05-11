Uma ação conjunta das forças de segurança do Paraná e de São Paulo resultou na apreensão de quase 100 quilos de maconha prensada e na prisão de um homem de 28 anos, suspeito de atuar no transporte interestadual de drogas. A ocorrência foi registrada no último sábado (9), durante uma operação de monitoramento realizada entre cidades do Norte Pioneiro paranaense e o interior paulista.

De acordo com informações das equipes policiais, a operação teve início após a Base Avançada de Fronteira de Ribeirão Claro receber denúncias sobre um veículo que estaria transportando entorpecentes vindos da região de fronteira com o Paraguai.

Diante das informações, policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), com apoio da Polícia Militar do Paraná, iniciaram diligências e acompanhamento estratégico em rodovias da região.

Durante as buscas, um automóvel chegou a ser abordado por equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar, no município de Guapirama. Após averiguação, foi constatado que o veículo não possuía ligação com a investigação, e as equipes seguiram com o trabalho de inteligência policial.

Na sequência da operação, novas informações apontaram que o verdadeiro veículo suspeito havia atravessado a divisa estadual em direção ao interior do Estado de São Paulo. Com isso, houve integração imediata com a Polícia Militar paulista para continuidade da ação.

A abordagem definitiva aconteceu na cidade de Taguaí, onde policiais do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram e interceptaram o automóvel investigado.

Durante as buscas no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no porta-malas.

Segundo a polícia, o motorista admitiu ter buscado a droga no Paraguai e faria o transporte do entorpecente até o interior paulista. Ao todo, foram apreendidos 98,443 quilos de maconha prensada.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taquarituba, juntamente com o veículo e toda a carga apreendida. Policiais do BPFron acompanharam os procedimentos de formalização da ocorrência.

As forças de segurança estimam que a apreensão tenha causado um prejuízo aproximado de R$ 196 mil ao crime organizado. A operação também reforçou a importância do trabalho integrado entre os estados e da atuação estratégica da Base Avançada de Fronteira de Ribeirão Claro no combate ao tráfico de drogas e aos crimes interestaduais.