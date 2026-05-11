A Polícia Militar realizou ação em Santo Antônio da Platina na madrugada de 11 de maio de 2026, por volta das 02h. A equipe deslocou até endereço já conhecido por suposta comercialização de entorpecentes. Ao se aproximar do local, três indivíduos fugiram pelos fundos, saltando muros vizinhos. Durante o acompanhamento, um dos indivíduos foi identificado.

Em via pública, foi abordada outra pessoa. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Ao ser questionada, a pessoa afirmou que se dirigia ao endereço com a intenção de adquirir entorpecente, o que reforçou os indícios de crime permanente no local.

Diante dos fatos, foi realizada varredura no imóvel. No primeiro cômodo, sobre o sofá, foram localizadas 28 pedras de substância análoga a crack, totalizando 11 gramas, e uma porção de substância análoga a maconha, pesando cerca de 6 gramas. Também foi apreendido um aparelho celular ligado, pertencente a um dos autores que se evadiram.

No mesmo local, foi apreendido um aparelho celular ligado, pertencente a um dos autores que se evadiram. Em outro compartimento da residência, foram localizadas uma televisão de 32 polegadas, marca LG, e um botijão de gás cheio. Ambos sem comprovação de origem ilícita.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.