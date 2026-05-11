A Polícia Militar efetuou a prisão de um homem e apreendeu drogas, munições e um veículo na noite de 10 de maio de 2026, em Siqueira Campos.

Durante as diligências, as equipes fizeram contato com uma moradora, que confirmou que os autores haviam deixado arma e munições em sua residência para sua filha menor guardar. No local, foram localizadas 14 munições calibre .380.

Na sequência, as equipes deslocaram-se até a residência de um dos suspeitos. No momento da abordagem, ele tentou se evadir em um veículo VW Gol, sendo contido em seguida. Confessou estar comercializando entorpecentes e informou haver drogas em sua residência.

Em buscas no imóvel, foram localizados aproximadamente 162g de maconha, 5,9g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em notas trocadas.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de munição, corrupção de menores e associação criminosa. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.