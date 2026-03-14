A Polícia Militar do Paraná realizou, na tarde desta sexta-feira (13), o cumprimento de um mandado de prisão no município de Wenceslau Braz.

A ação ocorreu por volta das 15h30, na Vila Formosa, quando equipes de Rádio Patrulha e do setor de inteligência do batalhão, de posse das informações sobre o mandado judicial em aberto, realizaram diligências até o endereço do suspeito. No local, os policiais efetuaram a abordagem, sendo realizada busca pessoal, porém nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Após ser informado sobre a ordem judicial em seu desfavor e ter seus direitos constitucionais garantidos, o indivíduo foi conduzido para avaliação médica, sendo constatada ausência de lesões.

Posteriormente, o detido foi encaminhado e entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.