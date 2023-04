Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chegou ao fim. O anúncio do término foi feito pela própria modelo através de uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira (19/4). As informações são da coluna Leo Dias do Portal Metrópoles.

Na publicação nos stories, ela afirmou que “ciclos se iniciam e se encerram” e que o ciclo ao lado de Cauã se encerrou. “Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas”, escreveu.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles, clique aqui