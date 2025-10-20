A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 150 quilos de maconha, um fuzil e munições de fuzil, na madrugada desta segunda-feira (20), durante abordagem na BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR).

Por volta das 5h30, policiais abordaram um paraguaio de 28 anos em um carro com placas brasileiras. Após a verificação dos sinais identificadores, constatou-se que o veículo, de origem paraguaia, estava com as placas adulteradas. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas.

Junto com a droga, foi localizado um fuzil calibre 5.56, desmontado, com um carregador e 25 munições de calibre 5.56. O motorista afirmou aos policiais que pegou o veículo em Foz do Iguaçu (PR) e levaria a carga até Guarapuava (PR).

Ao todo, foram apreendidos 177 quilos de maconha, um fuzil e 25 munições. O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Laranjeiras do Sul para o registro dos crimes.

