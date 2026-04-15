Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na terça-feira (14), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento na Vila Ribeiro, quando os policiais visualizaram um grupo em uma residência com sinais de abandono. Segundo a equipe, alguns dos indivíduos apresentavam comportamento compatível com o uso de substâncias ilícitas, o que motivou a ação.

Durante a abordagem, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentativa de ocultar objetos nas proximidades. Após revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado diretamente com os abordados. No entanto, em buscas no local, os policiais localizaram porções de substância análoga ao crack já fracionadas e prontas para venda, além de outras quantidades da mesma droga e objetos utilizados para o preparo e embalagem.

Ainda conforme a polícia, o ambiente apresentava indícios de que era utilizado para o fracionamento e possível comercialização de entorpecentes, com a presença de lâminas, embalagens e utensílios típicos desse tipo de prática.

Com apoio de outras equipes, a ocorrência teve continuidade com buscas autorizadas em residências ligadas aos suspeitos. Em um dos locais, foram encontradas embalagens comumente utilizadas para acondicionamento de drogas. Em outra residência, nada de ilícito foi localizado.

Diante da materialidade encontrada e das circunstâncias, os cinco envolvidos foram presos e encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia Civil, junto com os entorpecentes, dinheiro, celular e demais objetos apreendidos, para as providências legais.