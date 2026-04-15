A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 47 e 56 anos, em flagrante pela prática de diversos golpes contra idosos. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (15), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os indivíduos são investigados por crimes de estelionato cometidos em diferentes estados. As investigações apontaram que eles praticavam o chamado golpe da herança, que consiste em abordar vítimas com a falsa informação de que teriam direito a receber valores herdados.

De acordo com o delegado da PCPR Thiago Teixeira, para viabilizar o suposto recebimento, solicitavam depósitos sob a justificativa de custas, taxas ou liberação de valores.

Na terça-feira (14), uma vítima foi identificada em Paranaguá, no Litoral, com prejuízo de R$ 11 mil. Nesta quarta-feira (15), outra ocorrência foi registrada em Quatro Barras, com prejuízo de R$ 9,9 mil.

“As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma semelhante em outros estados. Em 2025, um caso foi registrado no Rio de Janeiro, com prejuízo de R$ 100 mil”, diz o delegado.

A PCPR segue com as investigações para identificar outras vítimas e apurar a extensão dos crimes. Os dois homens foram encaminhados ao sistema penitenciário.