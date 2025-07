O soldado da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Matheus Plácido Macedo de Souza, de 30 anos, morreu nesta segunda-feira (7), após um grave acidente de moto na noite de sábado (6), na BR-369, em Arapongas, no Norte do Paraná.

O policial estava pilotando a motocicleta quando bateu em um automóvel que seguia no sentido contrário e realizava manobra de conversão à esquerda para acessar a via marginal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu devido ao condutor do automóvel deixar de dar a preferência a motocicleta antes de cruzar a rodovia.

No dia do acidente, Matheus sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Honpar 2. No entanto, faleceu nesta segunda (7). Já o condutor do carro, um homem de 65 anos, sofreu ferimentos leves.

A morte do policial militar causou grande comoção nas redes sociais, entre amigos e familiares. A 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Arapongas (7ª CIPM) , onde Macedo estava lotado, lamentou a perda e publicou uma nota de pesar.

“Com pesar que informamos o falecimento do Sd. Macedo, integrante da 7ª CIPM, que envolveu-se em um sinistro na noite de sábado (5 jul. 25) e veio a falecer na tarde de hoje no hospital em decorrência do acidente. Descanse em paz, guerreiro”.

Além disso, na publicação, outras pessoas se despediram do PM e expressaram a dor em palavras. “Um cara com um coração enorme e super parceiro dos colegas de trabalho. Deus console os irmãos de farda, familiares e amigos”, comentou uma mulher.