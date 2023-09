Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira, está em Ivaté, noroeste do Paraná, onde moradores estão sendo feitos reféns pelo suspeito envolvido na morte do policial militar em Cianorte.

Um cerco policial com várias equipes foi montado no entorno da Vila Rural de Ivaté para as negociações com o suspeito.

Segundo o coronel, o homem foi identificado como suspeito de alta periculosidade, tem passagens pela polícia e pertence a uma facção criminosa.

Ele estava sendo monitorado pelo sistema de inteligência da polícia e com auxílio de drones com termal, ele foi localizado durante a madrugada nessa região.

Conforme o secretário, o suspeito fez exigências para se render e as negociações continuam. A polícia informou que há um idoso dentro da casa e que os reféns estão bem.