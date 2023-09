Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Reconhecido em todo o mundo como um dos maiores vocalistas do heavy metal de todos os tempos, Bruce Dickinson anunciou o lançamento de seu novo álbum solo no começo de 2024 pela BMG Records. Intitulado “The Mandrake Project”, o novo trabalho reúne Dickinson com o colaborador musical e produtor de longa data, Roy Z.

“The Mandrake Project” será o sétimo álbum solo de Bruce Dickinson e o primeiro em 19 anos – o último disco solo lançado por Dickinson foi “Tyranny Of Souls” em 2005. Segundo Bruce, o novo trabalho é uma jornada muito pessoal cujo resultado o deixou extremamente orgulhoso:

“Roy Z e eu planejamos, escrevemos e gravamos há anos, e estou muito animado para que as pessoas finalmente ouçam. Estou ainda mais animado com a perspectiva de cair na estrada com essa banda incrível que montamos, para poder dar vida a este projeto. Estamos planejando fazer o máximo de shows que pudermos, em tantos lugares quanto possível, para o máximo de pessoas que conseguirmos atingir! The Mandrake Project realmente é…. Bem, tudo será revelado em breve!”

Enquanto cresce a expectativa da imensa legião de fãs do artista, os brasileiros já podem festejar. Bruce divulgou as primeiras datas dessa longa turnê que pretende fazer, e o Brasil receberá o artista em nada menos que sete cidades, logo após os dois primeiros shows que acontecerão no México – dia 18 de abril, em Guadalajara e dia 20 de abril na Cidade do México.

No Brasil, a The Mandrake Project World Tour é mais uma realização da MCA Concerts e será vista no dia 24 de abril em Curitiba, na Live Curitiba; dia 25 de abril no Pepsi On Stage, em Porto Alegre; dia 27 na Opera Hall, em Brasília; dia 28 de abril na Arena Hall, em Belo Horizonte; dia 30 de abril no Rio de Janeiro, no Qualistage; dia 02 de maio na Quinta Linda, em Ribeirão Preto; e no dia 04 de maio em São Paulo, na VIBRA São Paulo.

Ingressos para os shows começam a ser vendidos a partir de 11h do dia 25 de setembro, segunda-feira. Haverá uma pré-venda para membros do Iron Maiden Fan Club no domingo, dia 24 de setembro, entre 11h e 23h59.

Em São Paulo e Curitiba as vendas serão através da plataforma uhuu.com. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Brasília e Belo Horizonte em bilheteriadigital.com. Confira abaixo em SERVIÇO as informações completas sobre a venda de ingressos para os shows por cidade.

Maiores informações em www.themandrakeproject.com

SERVIÇO – BRUCE DICKINSON EM CURITIBA

Quando: 24 de abril de 2024 (quarta-feira)

Local: LIVE CURITIBA – Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo

Horário de abertura das portas: 18h00

Horário de início do show: 21h00

Classificação indicativa: 18 anos, menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal

Vendas de ingressos: www.uhuu.com

Pré-Venda “Iron Maiden Fan Club”: Dia 24/09/2023 das 11h00 às 23h59

Início da Venda Geral: Dia 25/09/2023 a partir das 11h00

Meia entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de câncer e PCD.

Descontos Promocionais:

Clube OPUS tem desconto de 50% sobre o valor de inteira, até 2 ingressos.

Bloom VIP tem desconto de 50% sobre o valor de inteira, até 2 ingressos.

Ingresso Solidário com 40% de desconto mediante doação de 1Kg de alimento não perecível, menos sal, entregue na entrada do show.

Bilheteria física: Quiosque UHUU Shopping Crystal Piso L2, Rua Comendador Araújo, 731 Batel, horário das 14h às 17h e das 17h15 às 20h.

Preços dos ingressos: