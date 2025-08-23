Três suspeitos de praticar assaltos em série foram mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) no fim da tarde desta sexta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Após perseguição policial, o trio bateu o carro e fugiu para uma área de mata, onde houve o tiroteio.

Segundo a polícia, o grupo usava um carro com placa do Paraguai. Em uma das ocorrências, eles obrigaram uma criança e seu pai a se deitarem no asfalto para roubar o veículo da família.

Assaltantes mortos em confronto com a PM queriam mercadorias contrabandeadas

De acordo com informações da RICtv Oeste, o trio tentou assaltar uma residência na Vila C, onde supostamente haveria mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Porém, a ação foi interrompida pela chegada da Polícia Militar.

Na fuga, os suspeitos percorreram ruas da região até perderem o controle do veículo e baterem o carro. Eles abandonaram o automóvel e correram para uma área de mata, onde houve troca de tiros com os policiais. No confronto, os três suspeitos foram atingidos e morreram no local.