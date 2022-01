Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Maiara & Maraisa se apresentaram na noite desta quinta-feira (6/1) no aniversário de Angra dos Reis em um show para mais de 100 mil pessoas. Mas a apresentação não foi marcada pelos sucessos da dupla e sim por uma confusão generalizada e até tiroteio em que cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar obtidas pelo SBT Rio, uma mulher de 21 anos foi baleada no pé esquerdo sendo socorrida pelas pessoas no local. Outras quatro pessoas também ficaram feridas: uma em estado grave após ser baleada no pescoço; outra foi atingida na perna e mais duas pessoas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuiba.

