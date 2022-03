Com o impacto da explosão, o cilindro foi arremessado e parou em um terreno a cerca de 60 metros do posto. Um segundo carro também foi atingido pelo objeto. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Imagens de uma câmera de segurança instalada no local registraram o momento da explosão.

Para assistir ao vídeo e ler a matéria completa do Portal Metrópoles,clique aqui