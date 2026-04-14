O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual 2º turno das eleições presidenciais deste ano, de acordo com pesquisa da Futura Inteligência. O levantamento elaborado em parceria com a Apex Partners foi divulgado nesta terça-feira (14).

O estudo aponta vitória de Flávio com 48% das intenções de voto no confronto direto, contra 42,6% de Lula.

Brancos e nulos somam 7,3%, enquanto 2,1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa Futura/Apex indica empate técnico entre o petista e o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro no 1º turno. No primeiro cenário estimulado, que conta com o pré-candidato Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 39,8%, contra 37,3% de Flávio Bolsonaro.

Os pré-candidatos também empatam tecnicamente no cenário 2, com 38,4% de Lula e 38,2% de Flávio.

Já a pesquisa espontânea aponta para vitória do presidente Lula, que concentra 35,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro foi citado por 22,9% dos entrevistados.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Lula e Flávio lideram rejeição entre eleitores

A pesquisa Futura/Apex também questionou em quem os entrevistados não votariam em hipótese alguma nas eleições de outubro. Lula lidera o índice de rejeição, com 46,4%, seguido Flávio Bolsonaro, com 44,4%.

O terceiro pré-candidato mais citado é Cabo Daciolo (Mobiliza), com 15,6%.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores de 895 cidades brasileiras, no período entre 7 e 11 de abril. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08282/2026.