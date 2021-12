Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidenciável Sergio Moro (Podemos) disse nesta quinta-feira (9), em entrevista à Rádio Tupi, que preferiu ser alvo dos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores do que ser “cúmplice” do governo federal ao deixar o cargo de ministro da Justiça, em abril de 2020.

Moro deixou o cargo de ministro da Justiça em 2020 após o presidente decidir exonerar o então diretor-geral da PF (Polícia Federal) Maurício Valeixo, profissional de confiança do ex-juiz. À época, Moro disse que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, Bolsonaro prestou depoimento no início de novembro e negou qualquer interferência no órgão.

O ex-juiz da Operação Lava Jato explicou que percebeu “progressivamente” que o presidente não apoiava suas pautas quando estava no Ministério da Justiça e classificou a atitude de Bolsonaro como uma “sabotagem” ao seu trabalho.

Como exemplo da acusação de “sabotagem”, Moro citou que Bolsonaro sancionou a lei do pacote anticrime em 2019 mesmo após o seu pedido para vetar todo o texto.

Segundo Moro, o texto original da lei -feita pelo ex-juiz- era o ideal, mas as modificações do projeto ao passar na Câmara afetaram demais às medidas previstas “que prejudicavam o combate à corrupção” e, por isso, queria o veto completo do texto, o que não foi concedido pelo mandatário.

Moro afirmou também ter “orgulho” de não ter protegido o presidente e membros do governo de investigações da PF (Polícia Federal), Receita Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A fala de Moro foi uma reação à declaração do chefe do Executivo ontem que assumiu que esperava uma interferência do seu ex-ministro da Justiça em órgãos de investigação.

“Esse cara não fez absolutamente nada para que Coaf e Receita não bisbilhotassem minha vida e dos brasileiros”, declarou o atual mandatário em entrevista à Gazeta do Povo. “Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente”, emendou.

O presidenciável ainda disse que hoje sabe que o chefe do Executivo queria que o Coaf voltasse para o Ministério da Economia em vez de permanecer no Ministério da Justiça – como Moro defendia. Antes do governo Bolsonaro, o Conselho era do Ministério da Economia, mas passou a ser da Justiça após Moro solicitar a mudança como critério para assumir a pasta.