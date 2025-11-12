A Polícia Civil, por meio da 38ª Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina (PR), cumpriu na segunda-feira (11) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 29 anos, morador do bairro Vila São José, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida no dia 1º de novembro.

Tentativa de homicídio e disparos em via pública

De acordo com as investigações, o homem teria invadido a residência da vítima portando uma arma de fogo e tentado efetuar disparos, que não ocorreram devido a uma falha no armamento.

Após deixar o local, ele teria retornado e realizado disparos em via pública, colocando em risco outras pessoas próximas à cena do crime.

Prisão no centro da cidade e buscas em propriedades

A equipe policial localizou o investigado em um estabelecimento comercial no centro de Santo Antônio da Platina.

Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, incluindo sua residência e uma propriedade rural na Rodovia PR-439.

As diligências tinham como objetivo encontrar a arma de fogo usada no crime, mas nenhum armamento foi localizado.

Encaminhamento e situação judicial

Após a prisão, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para exame de corpo de delito e, em seguida, conduzido à 38ª Delegacia Regional de Polícia, onde prestou depoimento.

Concluídos os procedimentos, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário estadual, permanecendo à disposição da Justiça.