José Eronides de Almeida, de 70 anos, morreu na manhã de sábado (8) na Unidade de Saúde Central de Rio Bonito do Iguaçu, após sofrer insuficiência cardíaca aguda. A morte ocorreu um dia após a passagem do tornado que devastou o município, localizado no Centro-Sul do Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), esta é a sétima morte relacionada ao fenômeno natural.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o idoso não chegou a ser a ser transferido para o sistema regulado. A Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu comunicou o caso, que foi classificado como morte relacionada a estresse pós-traumático provocado pelo tornado. Com a atualização, o óbito passou a constar no levantamento oficial de vítimas da tragédia.

O relatório estadual também indica 835 atendimentos médicos ligados ao fenômeno, além de 20 pacientes que permanecem hospitalizados em unidades de saúde da região.

Após tornado que atingiu o Paraná, 21 pessoas continuam internadas

Segundo informações oficiais da Secretaria da Saúde (Sesa), 21 pessoas continuam internadas em decorrência do tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Destas pessoas, 13 estão em Guarapuava, 5 em Laranjeiras do Sul, e 3 em Cascavel.

De acordo com a Sesa, os atendimentos estão sendo realizados com insumos e medicamentos enviados como abastecimento emergencial. Eles foram enviados em uma operação coordenada pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp).