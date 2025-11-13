No dia 12 de novembro, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Jacarezinho sediou uma palestra conduzida pelo médico urologista Dr. Thiago Suzuki, voltada à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata e os cuidados gerais com a saúde masculina. A iniciativa fez parte das ações do Novembro Azul, campanha internacional de prevenção ao câncer de próstata.

Durante sua explanação, Dr. Suzuki destacou que o câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Ele também chamou atenção para os problemas urinários, que ocupam o quarto lugar entre as doenças mais prevalentes na população masculina.

Outro ponto relevante abordado foi a diferença na expectativa de vida entre os sexos: os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres. Segundo o especialista, grande parte das mortes masculinas por causas externas está relacionada à ausência de cuidados preventivos. “O homem ainda resiste em procurar atendimento médico, especialmente quando se trata de prevenção. Precisamos mudar essa cultura com informação e incentivo ao autocuidado”, afirmou Dr. Suzuki.

A palestra contou com a presença de diversos participantes, que demonstraram interesse e engajamento com o tema. A ação reforça o compromisso da OAB Jacarezinho com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade local.