Na noite desta terça-feira (12), uma operação da equipe ROTAM do 2º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de um suspeito em Siqueira Campos. A ação ocorreu em um bar localizado na Rua Quintino Bocaiúva, após os policiais identificarem uma movimentação intensa de pessoas, incluindo usuários de entorpecentes.

Durante a abordagem, dois indivíduos tentaram deixar o local rapidamente. Um deles foi flagrado ao dispensar uma sacola contendo nove porções de maconha, totalizando 208 gramas. A substância foi recolhida pela equipe policial, que também apreendeu um aparelho celular.

Os suspeitos foram conduzidos inicialmente ao Pelotão da Polícia Militar e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil do município. Segundo informações da Polícia Civil, um dos envolvidos já era alvo de denúncias anteriores relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Resultados da operação:

– 208 gramas de maconha apreendidas

– 01 aparelho celular apreendido

– 01 indivíduo detido

A ação reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao tráfico de drogas e a manutenção da ordem pública em Siqueira Campos.