A 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (3ª CIBM) recebeu oficialmente os 26 alunos soldados que passam a integrar o Curso de Formação de Praças (CFP) 2026 do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A aula inaugural foi realizada nesta semana em Londrina, marcando o início da preparação dos futuros bombeiros militares.

Durante o curso, os alunos participarão de treinamentos teóricos e práticos voltados ao atendimento de ocorrências, combate a incêndios, salvamentos, resgates e ações de defesa civil. A formação também busca fortalecer valores como disciplina, responsabilidade, comprometimento e espírito de equipe, fundamentais para a atuação na corporação.

Segundo a 3ª CIBM, esta é uma etapa decisiva na trajetória dos novos integrantes, que agora iniciam um período intenso de aprendizado e adaptação à rotina militar. A expectativa é de que os futuros profissionais estejam preparados para atuar em situações de emergência e no atendimento à população paranaense.

Os alunos deverão se apresentar no próximo dia 20 na sede da 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, em Santo Antônio da Platina, onde darão continuidade às atividades do curso e às instruções operacionais.

A corporação destacou ainda a importância da dedicação e da perseverança durante toda a formação, desejando sucesso aos novos soldados nesta nova fase da carreira militar.