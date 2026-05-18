O 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná vem realizando ações constantes no Norte Pioneiro para coibir práticas perigosas envolvendo motocicletas. Durante as operações, diversas motos foram apreendidas por escapamento adulterado, corte de giro e manobras como empinar em via pública.

Essas condutas dos motociclistas, além de ilegais, geram perturbação da ordem pública e trazem sérios riscos à saúde coletiva, já que o excesso de ruído e as manobras imprudentes comprometem tanto a segurança viária quanto o bem-estar da população. Foram realizadas bloqueios de trânsito, blitz e resultaram até encaminhamento de condutores.

Em Jacarezinho/PR, na note da última quinta-feira (14), por volta das 20h40min, em patrulhamento pela Avenida Manoel Ribas, nas proximidades da Faculdade de Direito, policiais militares avistaram duas motocicletas acelerando e cortando giro. Os condutores passaram a realizar manobras perigosas em zigue-zague e empinar motos, colocando em risco a vida de transeuntes, motoristas e da própria equipe policial.

Após acompanhamento, um dos condutores perdeu o controle da motocicleta na Rua João Ramalho, Parque Bela Vista, vindo a cair. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo apresentava diversas irregularidades, como placa amassada sem visibilidade, pneu gasto e escapamento inoperante. O condutor não possuía CNH e foi encaminhado para a sede da 1ª Companhia da PM, onde foi lavrado termo circunstanciado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do 2º BPM.

Além dessa situação, várias outras motocicletas alteradas foram apreendidos neste último final de semana.