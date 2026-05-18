“Guerra de Narrativas”? Não.

A Diretoria da Santa Casa não entrará em disputa de narrativas contra profissionais da mentira. Seria uma batalha perdida. Em vez de histórias e invenções, apresentamos fatos, pois contra fatos não há sustentação de mentiras.

Contexto

O grupo INBASES iniciou suas atividades em 15 de fevereiro. Em 1º de abril, uma nova diretoria foi eleita e empossada, mas não conseguiu exercer plenamente seu papel devido à interferência desse grupo. A antiga diretoria aceitou acordo com o INBASES acreditando em promessas de expertise em gestão hospitalar e aporte financeiro. Contudo, logo ficou evidente a falta de experiência real e o descumprimento sistemático de compromissos.

Problemas Observados

– Promessas não cumpridas: aporte inicial de R$ 3 milhões nunca realizado; reabertura da maternidade e do serviço de ginecologia e obstetrícia prometida em 15 dias, mas não concretizada.

– Ambiente de trabalho deteriorado: desrespeito, coação, assédio moral e demissões sem justa causa, gerando passivo trabalhista.

– Conflitos e constrangimentos: episódios de intimidação contra membros da associação, inclusive um senhor de 90 anos, em reunião oficial.

Fatos Objetivos

1. Interferência na compra de medicamentos: falta de insumos essenciais como luvas, seringas, morfina e heparina.

2. Má gestão de pessoas: clima de medo e insegurança, pedidos de demissão em massa e risco de greve.

3. Rompimento de contratos com fornecedores: uso indevido de equipamentos e disputas judiciais em andamento.

4. Interrupção de serviços vitais da UTI: suspensão da Neurocirurgia e Hemodiálise, colocando pacientes em risco.

5. Retirada irregular de medicamentos: ocorrências registradas por câmeras e já sob investigação.

6. Falta de manutenção de equipamentos: falha grave no gerador em 10 de maio, exigindo transferência emergencial de pacientes.

Chamado à Comunidade

A crise da saúde pública é nacional e estrutural, mas não pode ser agravada por má gestão local. A Associação Santa Casa, com quase 100 anos de história, mantém serviços essenciais ativos graças ao esforço direto de seus diretores.

Pedimos:

– Aos colaboradores e médicos, coragem para enfrentar intimidações.

– Aos agentes políticos, posicionamento claro e transparente: ao lado da Diretoria legitimamente eleita ou do grupo INBASES.

– À população, que busque a verdade, cobre responsabilidades e apoie a Santa Casa.

Conclusão

A Santa Casa de Jacarezinho pertence à comunidade. Não precisamos entregá-la a terceiros movidos por interesses duvidosos. A omissão, neste momento, também é uma escolha. A história não absolve os covardes.

Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho

Diretoria