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Um episódio inusitado marcou a manhã de sexta-feira (15) em Quatiguá, município do Norte Pioneiro do Paraná. Motoristas que passavam pelo trevo de acesso à cidade se depararam com um caixão apoiado no coração do letreiro turístico “Eu amo Quatiguá”, instalado como cartão-postal da região.

A cena foi registrada pela moradora Rafaelle Rosa, de Joaquim Távora, cidade vizinha a menos de dez quilômetros. A caminho do trabalho, ela decidiu filmar o objeto e compartilhar o registro. “Alguém perdeu o caixão, ou alguma coisa de crime aconteceu”, comentou surpresa ao mostrar a estrutura incomum ao lado do painel.

O letreiro, localizado em um dos principais acessos ao município, é ponto de parada frequente para visitantes e moradores que buscam fotografias. A presença do caixão, portanto, rapidamente chamou atenção de quem circulava pela região.

A Polícia Civil do Paraná informou que, até o momento, não há indícios de crime relacionados ao caso. O objeto foi retirado do local após a repercussão, mas a situação continua sendo motivo de curiosidade entre os moradores