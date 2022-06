Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Polícia Militar, em ação conjunta a Polícia Civil, após confusão na madrugada de sábado, 28 de maio, em um posto de combustíveis às margens da rodovia BR-153, em Jacarezinho/PR, que resultou na morte do platinense Alexandre Rodrigo Figueiredo, 23 anos, identificou o autor do homicídio. Outros dois envolvidos no crime também foram identificados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Após diligências e análise das imagens foi possível identificar os envolvidos no crime. Ontem (31/05), as equipes realizaram buscas nos endereços de três suspeitos e apreenderam as roupas usadas por eles no dia do homicídio. O trio foi encaminhado para depoimento e demais procedimentos de polícia judiciária. Já na delegacia, os suspeitos confessaram participação, e o autor, de 19 anos, o assassinato. Os nomes dos três envolvidos no crime não foram divulgados pela polícia.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, Alexandre e um grupo de amigos teriam se envolvido em uma confusão com moradores do bairro Aeroporto por volta das 5h20. O paltinense e os amigos estavam em um Toyota Corolla, que durante a fuga caiu em uma canaleta (usada para troca de óleo) no pátio do posto de combustíveis.

Os ocupantes do veículo correram sentido à rodovia, mas Alexandre foi golpeado ao menos duas vezes com uma faca. Ainda de acordo com testemunhas, o platinense quase foi atropelado por veículos que passavam pelo local. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Rede Massa obteve as imagens da briga que resultou na morte do platinense Alexandre Rodrigo Figueiredo, assista abaixo.