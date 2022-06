Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A atriz Mel Maia, 18, deu uma festa de aniversário no último domingo (29) e a celebração ainda repercute nas redes sociais. Desta vez, internautas comentaram o momento do “Parabéns”, tecendo críticas a mudança feita na canção tradicional.

Ao cantar a música, convidados substituíram trechos por uma sequência de palavrões, e a ex-atriz mirim cantou ao lado dos pais. Apesar de ser uma brincadeira recorrente em algumas festas de aniversário, muitos internautas criticaram a atitude de Maia, deixando o nome da atriz entre os tópicos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (1º).

“A questão da Mel Maia: minha geração, aquela que respeita os pais, jamais faria isso na frente deles contra a geração atual que acha tudo normal principalmente na frente dos pais”, escreveu uma.

“Falam a verdade sobre a Mel Maia, é nítido que a carreira dela ficou em segundo plano, e agora ela só vive a base de ‘vou postar isso para ganhar curtidas’”, disse outro.

Porém, outros internautas defenderam a atriz. “Essa birra toda com a Mel Maia é porque diferente de muitos, ela tem liberdade para ser o inteiramente o que é inclusive na frente dos pais. Esse conservadorismo de quinta não cola”, escreveu uma. “Coitada da Mel Maia, todo dia sofrendo hate por ter atitudes de uma adolescente”, disse outra.

A festa, intitulada “18tinho”, aconteceu em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com shows de funk e pagode, e até mesmo brinquedos infláveis para os convidados. As atrações da noite foram nomes como Mumuzinho, DJ Nem do Dick, DJ FP do Trem Bala, DJ Cabelo do Turano, Samba do Amor e DJ LZ do CPX.