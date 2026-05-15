A EPR Litoral Pioneiro realiza neste sábado (16) obras de adequação da rotatória de acesso a Jacarezinho, no km 23 da BR-153. O fluxo de veículos terá alteração durante o trabalho.

As equipes da concessionária irão realizar uma adequação na rotatória de acesso à cidade, para melhoria na trafegabilidade do ponto. A obra é preparatória para a construção de um viaduto no local, que irá começar nas próximas semanas.

Durante o trabalho, os motoristas que seguem na pista em direção a Ourinhos podem utilizar o retorno localizado no km 20 da rodovia. No sentido Santo Antônio da Platina, o retorno disponível estará no km 24.

A programação pode ser alterada devido às condições climáticas. Equipes da EPR Litoral Pioneiro estarão no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização especial implantada no trecho. Em caso de emergência, ligue 0800 277 0153.