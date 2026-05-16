O Pint of Science Brasil 2026 marca presença em Jacarezinho com uma programação que une descontração e conhecimento científico. Promovido pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) – campus Jacarezinho, em parceria com instituições locais, o festival valoriza a produção científica regional e aproxima a comunidade das pesquisas realizadas por especialistas da cidade e da região.
Além de transformar bares em espaços de diálogo sobre ciência, o evento traz nomes de destaque como palestrantes. Confira a programação:
– 12 de maio – Bar Barbarril:
“See you on the South Pole of the Moon” + observação do céu com telescópio
Palestrantes: Nancy Gatzke e André Moscato
– 18 de maio – Bar Barbarril:
“Curta e compartilhe: a propagação do conhecimento nos tempos do wi-fi”
Palestrantes: Pedro Cataneli e Vanessa Ruckstadter
– 19 de maio – Bar Barbarril:
“Tecnologia a serviço da eficiência”
Palestrantes: Gustavo Bazan, Anyver Lorran (Monitoramento Inteligente), Heber Fadel e Elismar Reis (Ciência produzida por estudantes de Informática)
Bar Tropical Wave:
“A política mundial a partir da arte da catedral de Jacarezinho”
Palestrantes: Alfredo Moreira e Maurício de Aquino
– 20 de maio – Bar Barbarril:
“Do Serfa ao Funcionou!”
Palestrantes: Juliana Dagnello, Gabriella Pieretti e Joyce Machado
Bar Tropical Wave:
“Chega de mentiras: evidências das alterações climáticas”
Palestrantes: Flávia Prestí e Luiza Camargo
Com temas que vão da exploração espacial às mudanças climáticas, passando por tecnologia, política e cultura, o festival reforça que a ciência está em tudo — no presente, no futuro e em nós.